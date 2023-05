Enna si arrende, la favola di Camerano continua: è semifinale

La Pallamano Camerano si ripete e, dopo il successo di ieri contro la Tecnocem San Lazzaro, piega anche l’Orlando Haenna per 32-25. Un successo che permette ai gialloblù di salire a quota 4 nella classifica della Pool A, ed in considerazione della contemporanea affermazione di Cingoli – capolista del girone – sugli emiliani, regala la certezza del passaggio alle semifinali dei play off, che mettono in palio la Serie A Gold 2023/2024. I gialloblù hanno condotto il match per tutta la gara, contro una squadra comunque coriacea e che non si è arresa mai, sfoderando una performance di qualità e sostanza, imponendo da subito un buon ritmo alla sfida, anche se nel primo tempo i siciliani hanno tallonato Camerano, arrivando fino all’11-11 al 19’.

Loguasto ha intercettato due tiri dai sette metri in rapida successione di Cavaliere e Ballerini, poi negli ultimi dieci minuti i ragazzi di coach Campana hanno scavato il solco decisivo (17-12 al 26’) per poi chiudere sul 16-20. Nella ripresa i siciliani sono rimasti in scia, approfittando di qualche errore al tiro dei gialloblù, anche se Sanchez come sempre è stato provvidenziale in alcune situazioni. Dalla seconda metà della ripresa la Pallamano Camerano ha aumentato il divario (26-20 al 17), chiudendo nel finale sul 32-35. Da rimarcare la buona prova del collettivo, anche dei più giovani, con Cavaliere autore di 9 reti.