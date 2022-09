Pallamano Camerano, primo derby stagionale. Boccolini: «Sfida sentita, ma siamo pronti»

Archiviato il successo contro il Bologna United, per la Pallamano Camerano è già arrivato il momento di tornare in campo. Ad attendere i ragazzi di coach Davide Campana, sabato 24 Settembre alle ore 18.30, una sfida speciale: il primo derby della stagione, quello contro i rivali del Monteprandone ancora fermi al palo in classifica, dopo i passi falsi nelle prime tre giornate contro Cingoli, Sassari e Modena. «Sarà sicuramente una partita sentitissima. Il derby è sempre un match importante» commenta Samuele Boccolini, tra i veterani della formazione gialloblu. Due successi ed una sconfitta, quella contro gli emiliani del Bologna San Lazzaro: l’avvio del campionato è promettente per la Pallamano Camerano, che punta ad affrontare di petto anche la sfida contro i “vicini” del Monteprandone.

«Ci stiamo preparando bene, sia a livello fisico che tecnico e tattico. La vedo abbastanza bene». continua Boccolini. Che ritorna su quella partita persa contro il San Lazzaro, scivolata dalle mani soltanto negli ultimi cinque minuti del secondo tempo. «È stata più una prova che una sconfitta – dice – perché abbiamo giocato contro una squadra che anche l’anno scorso, in campionato, si è fatta valere. Il giudizio sull’avvio della stagione, in ogni caso, è positivo: siamo partiti molto bene, secondo me». Merito anche di una formazione rinnovata, forte dell’ingresso di quattro nuovi giocatori e del ritorno in panchina di coach Davide Campana. «Mi ci trovo molto bene – conclude Boccolini - sono dei ragazzi simpatici e forti tecnicamente. Anche con coach Campana si lavora bene, sicuramente sarà una bellissima stagione».