Un Camerano pratico fa suo il derby: Monteprandone battuto 29-19

La Pallamano Camerano conquista il derby. Nella sfida valevole per la quarta di andata, i ragazzi di coach Davide Campana si impongono per 29-19 su un coriaceo Monteprandone, al termine di una sfida frizzante davanti ad una bella cornice di pubblico, con l’incasso della giornata che sarà devoluto alle popolazioni marchigiane colpite dall’alluvione di una settimana fa. Si tratta del primo successo casalingo stagionale per i gialloblu che volano a quota sei in classifica generale.

Grande numero di Sanchez a due minuti dal fischio d’inizio: il portiere gialloblu regala ai padroni di casa uno splendido goal dall’estremo opposto del campo, battuto restando all’interno della sua area. Ed è soltanto il primo dei molti interventi di valore dell’estremo difensore cameranese, che riesce più volte nell’intento di spezzare azioni ben congegnate del Monteprandone, forte di buone intuizioni a centro campo e di un ottimo dialogo tra i vari anelli della formazione ma carente di precisione.

Meno occasioni per il Camerano, che riesce però a capitalizzare le fughe in avanti. I padroni di casa arrivano alla metà del primo tempo con un vantaggio consistente, una buona garanzia che permette loro di giocare con serenità e limitare i rischi di una rimonta, chiudendo successivamente la prima frazione sul 15-8 (gol di Ballerini). Ripartenza col piede giusto per il Monteprandone, che riesce ad accorciare il distacco dagli avversari già nei primissimi minuti di gioco della seconda metà di gara. Non tarda ad arrivare la risposta gialloblu, che con un uno-due si riporta alla situazione di punteggio con cui era tornata negli spogliatoi dopo i primi trenta minuti. Il gioco continua in sostanziale rincorsa: le due formazioni che vanno a segno quasi ciclicamente ed il tabellone dei punti che racconta di un distacco ridottosi ma costante.

Intanto problemi e pregi sembrano essersi invertiti tra le squadre, col Camerano che dimostra qualche segno di cedimento e pecca di precisione ed il Monteprandone che trova quel piglio mancante nell’area avversaria. Nonostante il ritmo più fiacco, il Camerano ritrova però il margine di vantaggio precedentemente ridotto dagli ospiti, mantenendo al contempo alti i giri del motore nei fondamentali minuti finali. Arriva così una nuova raffica di reti, segnale di una ritrovata vitalità, che porta i padroni di casa in vantaggio di dieci punti sugli avversari a due minuti dalla fine. Ormai la partita è in cassaforte. Arriva la sirena e il palas esplode in un boato di gioia: 29-19 il punteggio conclusivo, il Camerano ritrova il suo spirito e si porta a casa una splendida vittoria, l’ennesima.