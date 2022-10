Selmani carica Camerano ed il suo pubblico: «Vittoria a tutti i costi»

Dopo la pausa forzata di tre settimane, per la Pallamano Camerano è tempo tornare sul parquet. Sabato 22 ottobre, alle 18.30, i ragazzi di coach Davide Campana affronteranno in casa i rivali del Modena. «Arriviamo sicuramente arriviamo a questa partita - dice Daniel Selmani, pivot gialloblù - e vogliamo portarla a casa a tutti i costi. Non vogliamo deludere il nostro pubblico e soprattutto rifarci di qualche punto lasciato qua e là, dopo aver sfruttato queste tre settimane di pausa per prepararci al meglio».

L’appuntamento di sabato, che coincide pertanto con il ritorno in campo dei gialloblù, sarà anche affiancato da una serie di interessanti iniziative “collaterali” studiate dal club per attirare quanto più pubblico possibile. «Ci sarà una sorta di lotteria, ovviamente gratuita, attraverso la quale i nostri tifosi potranno vincere i nostri polsini ed una maglia della Pallamano Camerano», anticipa Selmani. Parallelamente, poi, al pubblico sarà offerto anche un aperitivo di benvenuto offerto dallo sponsor RE/MAX Master Class di Castelfidardo. «Abbiamo bisogno del nostro ottavo uomo in campo – continua il pivot – e questo sabato ci serviranno tutte le forze possibili per vincere una partita che sarà davvero molto ostica, contro una squadra veramente forte».

Una pausa, quella che ha tenuto lontani dal campo i giocatori del Pallamano Camerano, servita anche per metabolizzare questa prima fase del campionato ed analizzare le prestazioni di una squadra rinnovata tanto sul parquet quanto in panchina, col ritorno del suo tecnico “storico”. «Coach Campana è una manna dal cielo - racconta Selmani - il suo pre-partita è fenomenale: ci aiuta tantissimo a preparare ogni aspetto, sia esso fisico o tattico. Nella rosa abbiamo avuto qualche innesto che si è subito ben integrato sia fuori che dentro il campo ma questo è un nostro must. Chiunque sia venuto a Camerano si è sempre trovato bene: siamo una famiglia allargata. Finora abbiamo fatto ottimi risultati, tanto in casa quanto fuori. Adesso dobbiamo riguadagnare la grinta necessaria a vincere sul campo di casa ed a non perdere mai più».