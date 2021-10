Pallamano Camerano in campo dopo la sosta: trasferta a Prato

Ritorno in campo per la Pallamano Camerano dopo la sosta. Un ottimo avvio per la compagine di coach Fernando Capurro, ancora imbattuta dopo quattro giornate, che può vantare la migliore difesa del campionato: una squadra diversa da quella dell'anno scorso, con il nuovo corso in panchina ed i nuovi innesti, ma il risultato è sempre lo stesso con la Pallamano Camerano che viaggia ancora nelle zone altissime di classifica. Il calendario propone però ai gialloblu una trasferta da non prendere sottogamba: domenica alle ore 16 si farà infatti visita al Prato fanalino di coda, ma approcciare alla partita in modo sbagliato può compromettere quello che è stato finora un ottimo inizio di stagione.

«Ci aspetta una partita difficile sotto l'aspetto mentale - esordisce uno dei veterani Samuele Boccolini – visto che incontreremo una neo promossa ma non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare l'avversario. Il nostro obiettivo è comunque fare una buona partita e portare a casa i due punti». Sicuramente ci sono stati cambiamenti significativi dall'anno scorso, sia a livello gestionale che di rosa: Boccolini è uno dei riconfermati e sottolinea la bontà del lavoro che sta svolgendo il nuovo coach. «Siamo partiti molto bene anche quest'anno nonostante abbiamo delle new entry - prosegue il gialloblu - vedo un gruppo unito e ci stiamo concentrando soprattutto sull'aspetto tecnico-tattico».