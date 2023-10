Pallamano Camerano, anche in casa è "buona la prima": Teramo battuto 29-17

Esordio positivo davanti al pubblico amico per la Pallamano Camerano. I ragazzi di coach Davide Campana piegano il Lions Teramo per 29-17 al termine di una sfida dai due volti, con i gialloblù bravi a piazzare la zampata vincente nella ripresa dopo un primo tempo condizionato da alcuni errori al tiro. La Pallamano Camerano è stata paziente e non ha mai perso la testa, riuscendo a sfruttare al meglio le maggiori rotazioni che alla lunga l’hanno premiata. Avvio di Camerano che parte subito forte ma non riesce a scrollarsi di dosso la squadra ospite, che punta sulla fisicità di Murri per trovare soluzioni offensive. I ragazzi di coach Davide Campana trovano buoni attacchi in velocità, con un ispirato Guerrero, e al 16’ il punteggio è 8-6. Le difese prevalgono sugli attacchi, con Camerano che si trova a giocare nel primo tempo in due frangenti con l'uomo in meno, ed entrambi i portieri sono protagonisti: la compagine di coach Massotti piazza un break di 0-5, 8-11, ma i gialloblù che riescono nel finale ad accorciare sul 10-12 grazie al tiro dai 7 metri di Laera.

Nella ripresa partono forte i ragazzi di coach Davide Campana che piazzano un contro-break importante, agganciando prima e superando poi Teramo sul 15-13. Gli ospiti vanno in affanno in difesa e commettono diversi falli, trovandosi a giocare con l'uomo in meno per 2 minuti e subendo alcuni rigori messi a segno con precisione chirurgica da Laera, 9 punti alla fine per lui. Camerano trova risposte dalla panchina e sfrutta la maggior freschezza dei suoi uomini, mentre Teramo non ne ha più: i gialloblù aumentano il gap trovando anche gol pesanti dai giovani e chiudono con un rotondo 29-17. «E’ stata una partita a due facce – commenta coach Campana – in quanto nel primo tempo abbiamo avuto l’occasione per fare un parziale, invece abbiamo sbagliato troppo al tiro davanti al portiere, penso dieci tiri puliti dai 6 metri, e questo ci ha fatto perdere alcune certezze. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo sfruttando subito una superiorità numerica a nostro vantaggio e poi la ripresa si è chiusa sul 19-5 per noi».