La Pallamano Camerano parla argentino: in porta c'è Javier Carlos Anzaldo

La Pallamano Camerano si assicura le prestazioni sportive del portiere Javier Carlos Anzaldo. Portiere di nazionalità italo-argentina, classe 1987, dopo le esperienze nella sua nazione, dove ha vestito anche la casacca della nazionale maggiore, è sbarcato in Italia indossando le maglie di Cus Chieti, Pallamano Ragusa, Usca Atellana e Poggibonsi prima di approdare in terra marchigiana nell’annata sportiva 2019/20 con Cingoli, con cui ha militato fino alla passata stagione dove è stato frenato da un infortunio. Un giocatore di assoluto valore e di qualità, che mette al sicuro la porta gialloblù.

«Sono molto contento della chiamata di coach Davide Campana – afferma Anzaldo – e fin dall’inizio ho voluto sposare il progetto che mi ha esposto l’allenatore della Pallamano Camerano. Ho avuto la possibilità di conoscere la dirigenza e sono rimasto soddisfatto da come mi ha ricevuto. Venendo da una delusione sotto questo aspetto, per me era importante sapere che mi volevano soprattutto come persona, e non solo come un semplice giocatore. Perciò sono pronto a dare tutto me stesso: sto lavorando per rientrare del grave infortunio sofferto l’anno scorso nell’ultimo allenamento prima dell’inizio del campionato. Sarà una stagione dura perché affronteremo delle grandi squadre, ma so che ci divertiremo tanto e cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».

Soddisfatto coach Davide Campana. «Siamo felici di avere Javier con noi – afferma il trainer gialloblù – con la consapevolezza che sarà un pezzo importante nella nostra scacchiera e, oltre che un giocatore della prima squadra, sarà il preparatore dei portieri dei nostri giovani. Un ruolo importante sia da giocatore che da formatore. Gli auguro il meglio per questa avventura che sta per iniziare: so che lavorerà duro per dimostrare il suo valore».