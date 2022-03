Camerano, in guardia: al PalaPrincipi arriva il Grosseto

Scende in campo la Pallamano Camerano Femminile, che domenica affronterà alle 16 al Pala Principi il Grosseto. Le gialloblu arrivano a questo importante incontro in seguito alla prestazione contro la prima della classe del Tushe Prato, terminata con la vittoria delle toscane con il punteggio di 40-15. Entusiasmo alto e voglia di mettersi in gioco per le giovanissime di coach Davide Campana, pronte a dare battaglia nell’incontro che disputeranno di fronte al proprio pubblico come sottolinea il giovane portiere Giorgia Pirani, classe 2006.

«Arriviamo da una sconfitta molto sentita per la prestazione effettuata - afferma il portiere gialloblu - ma abbiamo voglia di riscatto contro il Grosseto che è alla nostra portata e ce la metteremo tutta. Essendo una squadra con giocatrici molto giovani e non esperte ci troviamo a volte in difficoltà ma non molliamo mai, e con l’impegno e la giusta determinazione stiamo affrontando tutti gli ostacoli». Grandi risultati invece per il settore giovanile che mette in evidenzia il grande valore delle giovani gialloblu. «I campionati giovanili sono sotto certi aspetti per noi molto più semplici ma sempre molto formativi - conclude Giorgia – e per me è importante lavorare con Cristiano Giambartolomei, nostro preparatore dei portieri, che mi aiuta in questo cammino».