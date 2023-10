Camerano, non c'è due senza tre: battuto al fotofinish anche Lanzara

La Pallamano Camerano piazza un entusiasmante tre su tre. Ottimo avvio di campionato per i ragazzi di coach Davide Campana che piegano la resistenza di una coriacea Genea Lanzara per 28-27. Al termine di un match vibrante, i gialloblù si portano a casa l’intera posta in palio, grazie ad una prestazione di carattere, che li proietta per il momento in vetta alla classifica come unica squadra a punteggio pieno.

Il match contro i campani si è aperto con un monologo da parte dei ragazzi di coach Campana implacabili in attacco e precisi in difesa (9-2 al 10’). Gli ospiti, con pazienza e caparbietà, sono però riusciti piano piano a rientrare in partita, grazie anche ad una super prestazione del neo entrato portiere Cappellari. All’intervallo lungo il punteggio si è così fermato sul 15-12. Nella ripresa la sfida ha continuato a correre su binari di assoluto equilibrio, con gli ospiti che al 10’ hanno impattato sul 20-20. Bravi i gialloblù a sfruttare alcune situazioni favorevoli ed a riportarsi in avanti sul 23-21 al 20’. Nel finale palpitante, la Pallamano Camerano ha mantenuto la freddezza per riuscire a tenere dietro gli avversari fino al 28-27, con il tiro franco allo scadere di Arena finito di poco fuori bersaglio.

«Siamo stati un po’ fortunati questa sera – commenta coach Campana – anche se a mio avviso nel finale manca un sette metri per noi e un sette metri per i nostri avversari. Siamo partiti esprimendo una bella pallamano, poi siamo andati in difficoltà con il cambio del portiere, avendo dei problemi al tiro, e chiudendo il primo tempo sul 15-12. Per il gioco che siamo stati capaci di esprimere, meritavamo un parziale migliore ma merito anche di Cappellari per le parate che ha fatto. Nel secondo tempo siamo andati punto a punto e le due squadre hanno giocato con la difesa schierata. Siamo riusciti comunque a portare a casa la partita nel finale e di questo sono soddisfatto».