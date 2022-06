Pallamano Camerano, lusinghiero sesto posto alla Youth League

Si conclude con un lusinghiero sesto posto il cammino della Pallamano Camerano in Youth League. La formazione Under 20 ha timbrato il pass per le FIGH Finals (disputate alla “Casa della Pallamano” di Chieti) mettendosi alle spalle durante la stagione Romagna, Aretusa, Ragusa, Tavernelle, Atellana, Haenna e Conversano, centrando unaa qualificazione all’appuntamento tricolore che è stato il giusto premio alla crescita ed all’impegno dei ragazzi nell’arco dell’anno.

Buono l’esordio, al di là della sconfitta maturata contro il Cassano Magnago che si è imposto 27-18 per poi laurearsi campione d’Italia. Dopo l’affermazione nella seconda giornata contro il Bressanone, piegato 27-21, è arrivata la battuta d’arresto – 33-32 nei secondi finali - nella sfida decisiva per il passaggio alle semifinali, conquistate dai campani del Genea Lanzara poi salitoidomenica sul gradino più basso del podio.

L’avventura in Abruzzo si è conclusa con la vittoria sul Romagna 28-24 e la seguente sconfitta contro il Merano nell’incontro valevole per il quinto posto finale. Nonostante un pizzico di amarezza per il traguardo sfumato delle semifinali, c'è grande soddisfazione ed orgoglio per aver recitato ancora una volta un ruolo da protagonisti nelle massime competizioni nazionali giovanili, con il valore aggiunto del riconoscimento attribuito a Simone Giambartolomei, premiato come miglior terzino destro della manifestazione (come già avvenuto nell'edizione scorsa alle finali nazionali Under 17).

Prossimo impegno per la Pallamano Camerano le finali nazionali femminili, che avranno luogo a breve, a cui parteciperanno a pieno titolo le formazioni Under 15 ed Under 17.