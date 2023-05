L'Under 20 della Pallamano Camerano in campo per lo scudetto della Youth League

Prosegue a pieno ritmo il percorso nei campionati giovanili della Pallamano Camerano. Lo scorso weekend è stato molto intenso per i colori gialloblù, con le compagini maschili e femminili Under 17 impegnate nelle Finals in terra abruzzese. Alla fine sono arrivati un 7° posto per le ragazze di coach Davide Campana, che non sono riuscite ad approdare alle semifinali solamente per la differenza reti con Cassano Magnago, e un 13° posto per i ragazzi di coach Vincenzo Laera. Soddisfazione per il riconoscimento individuale assegnato a Margherita Danti, premiata come miglior portiere della competizione.

«E’ stata un’ottima esperienza per tutto il gruppo U17 maschile e femminile della società – commenta il dirigente dell’Under 17 Maschile Stefano Bartolucci – anche se i ragazzi hanno affrontato queste finals con qualche acciacco di troppo e questo non ci ha consentito di esprimere il nostro potenziale, ma la reazione di orgoglio che hanno avuto nelle ultime due partite è un segnale importante per il prosieguo del loro cammino di crescita. Un grosso ringraziamento a mister Vincenzo Laera per il gran bel lavoro svolto nel corso di quest'ultimo anno ed a Cristian Carloni che ha accompagnato i nostri ragazzi in questi giorni di gare. Poi un ringraziamento a Davide Campana per il grande lavoro svolto, a Cristiano Giambartolomei e Stefano Forconi per il lavoro egregio nell’accompagnare le nostre ragazze».

I riflettori per la Pallamano Camerano si accenderanno ora sulle Finals della Youth League Under 20 Maschile, nella quale si sfideranno 16 formazioni per lo scudetto di categoria, alternandosi sui campi di Chieti e Pescara. Le sfide andranno avanti fino al prossimo 4 giugno, con i ragazzi di coach Davide Campana che sono stati inseriti nel girone A. Esordio per i gialloblù mercoledì 31 maggio alle 16 contro Carpi, il 1° giugno alle 20 ci sarà il Merano e venerdì 2 giugno alle 18 il Molteno. La prima classificata di ciascun raggruppamento otterrà la qualificazione alle semifinali. Infine domenica 4 giugno, presso il Palazzetto dei Salesiani di Vasto i ragazzi gialloblù dell’Under 13 andranno a caccia del titolo di Campione dell’Area 6 (Abruzzo, Marche e Molise).