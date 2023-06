Festa di fine stagione per la Pallamano Camerano: fari puntati sulle sfide future

La Pallamano Camerano guarda al futuro. Che si preannuncia ricco di novità interessanti per un progetto che mantiene la sua vocazione originaria, ma che non smette di crescere aggiungendo nuovo tasselli ad un mosaico sempre più avvolgente. L’occasione per svelare le novità, e per salutare la stagione sportiva 2022-23, è stata la festa di chiusura che si è tenuta nel pomeriggio di domenica 25 giugno al PalaPrincipi. Un momento per celebrare tutte le squadre, dalle prime squadre fino ai team delle giovanili, che si sono distinte nel corso di questa intensa annata sportiva. Annata sportiva densa di soddisfazioni per la Pallamano Camerano, con la partecipazione a quasi tutte le finali nazionali con le proprie compagini. Così sono passate in rassegna la prima squadra maschile, che ha conquistato l’A1 Silver, l’Under 20 Youth League, classificata tra le prime quattro d’Italia, l’Under 17 femminile, base anche dell’A2 femminile, l’Under 17 Maschile, le Under 15 maschili e femminili, che concluderanno la loro stagione con il Festival della Pallamano, fino ai più piccoli dell’Under 9 e 11. Premiati anche i tecnici Davide Campana e Cristiano Giambartolomei, con “Campa” visibilmente commosso.

Il settore giovanile è il fiore all’occhiello di questa società, che è una famiglia come ha ribadito il presidente gialloblù Massimo Albamonte, e costituisce la base solida su cui ripartire in vista dell’immediato futuro. Infatti, oltre ad un direttivo sempre più strutturato e organizzato, con nuovi dirigenti che si stanno prodigando per far crescere la società e con Rosalba Rubini sempre figura storica del sodalizio cameranese, le novità arrivano anche dal nuovo percorso. Il dirigente Roberto Casavecchia ha illustrato i punti dell’ambizioso progetto quinquennale, che vedrà Camerano come nuovo polo formativo per questo sport grazie anche a degli “spin-off” nei comuni limitrofi, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Recanati. Davide Campana avrà un ruolo importante in questa pianificazione, che avrà il compito di formare nuovi giocatori non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista etico. Una crescita costante e continua a 360° per i giovani e le giovani atlete, con diversi talenti che già hanno avuto modo di arrivare nei club di massima serie, Simone Giambartolomei e Margherita Danti o Edoardo Francelli premiato alle fasi finali della Youth League. L’obiettivo è quello di crescere tutti insieme e la Pallamano Camerano è pronta ad affrontare le sfide che l’attendono.