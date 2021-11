Camerano femminile, al PalaPrincipi arriva l'imbattuta capolista Prato

Entusiasmo in casa Pallamano Camerano per il primo successo ottenuto in campionato. Le ragazze di coach Davide Campana, nell’ultimo turno, hanno piegato la resistenza dello Sportinsieme, fanalino di coda del girone C della serie cadetta femminile, ottenendo così i primi due punti in classifica generale. Il 28-21 con cui le gialloblu si sono imposte a Castellarano rappresenta un altro tassello importante per il percorso di crescita intrapreso dal gruppo, che è chiamato ora ad una sfida impegnativa – inserita nel programma della quinta giornata del girone di andata - contro una rivale di qualità come il Tushe Prato. La formazione toscana è infatti l’imbattuta capolista del girone, con quattro vittorie su quattro gare, ultima delle quali ottenuta tra le mura amiche contro Chiaravalle, battuta con solo un gol di scarto. Un appuntamento non semplice per la Pallamano Camerano anche se le ragazze di coach Campana hanno dimostrato di poter tenere testa a chiunque.

«Ci attende un match molto difficile – commenta Delia Francelli – che sarà comunque combattuto. Ci siamo allenate bene in settimana per cercare di far andare la partita nel miglior modo possibile. Siamo reduci dalla prima vittoria in campionato, un’esperienza speciale, e sappiamo che non sarà facile ma daremo il nostro meglio».

Fischio d’inizio domenica alle ore 16 al PalaPrincipi di Camerano agli ordini della coppia napoletana conposta da Ciro e Luciano Cardone, in un pomeriggio che proporrà – a seguire – anche il match della formazione maschile impegnata contro la Modula Casalgrande.