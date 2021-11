Camerano, voglia di far bene in Emilia contro lo Sportinsieme

Amaro stop per la Pallamano Camerano Femminile uscita sconfitta dall’ultimo match contro il Cellini Padova. Le giovani gialloblu hanno ceduto per 26-36 contro un’ottima squadra di esperienza. Grande amarezza per il risultato ma anche tanto entusiasmo per la grande prova di carattere e determinazione delle ragazze. Le giovani gialloblu hanno condotto il match nella prima frazione di gioco sul 16-15, per poi cedere al valore delle avversarie nella seconda fase. Soddisfazione da parte di coach Davide Campana per il gioco dimostrato dalle ragazze contro un avversario ostico. Importanti le parole di Giorgia Pirani, portiere classe 2006: «La partita è stata molto difficile, combattuta principalmente nel primo tempo – afferma Giorgia – mentre nel secondo tempo abbiamo ceduto al valore delle avversarie, ma nonostante ciò abbiamo ottenuto il massimo risultato per quanto riguarda la prestazione».

Voglia di far bene e dimostrare le proprie qualità, sono queste le parole chiave e domenica le gialloblu affronteranno lo Sportinsieme. «Essendo un gruppo molto giovane puntiamo principalmente su una crescita sia di gioco che personale - afferma il giovane portiere – e cercheremo in ogni caso di ottenere quello che vogliamo tutte, ovvero vincere».

Per Giorgia Pirani è il primo anno in A2, frutto di una crescita nel settore giovanile dove ha dimostrato fin da subito le sue qualità. «Conosco l'ambiente essendo qui da molti anni, con la squadra mi trovo davvero bene e abbiamo creato un’ambiente quasi familiare anche con le ultime arrivate - continua la giovane classe 2006 - e personalmente con il coach Davide Campana ho un ottimo rapporto e ritengo che sia davvero molto preparato così come il preparatore dei portieri Cristiano Giambartolomei».

Fischio d’inizio domenica 7 Novembre alle ore 17.30 alla Palestra delle scuole elementari di Castellarano (RE).