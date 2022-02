Camerano femminile: A2 ferma, in campo le giovanili

La Pallamano Camerano Femminile ha messo in campo una buona prestazione, nonostante la sconfitta, nell’ultimo match contro il Cellini Padova. Le ragazze di coach Davide Campana hanno mostrato un buon mordente e tanta caparbietà, contro un avversario di livello. Il campionato di A2 per le giovanissime gialloblu riprenderà il 2 Marzo, con il recupero della giornata inaugurale del girone di ritorno in casa delle Marconi Jumpers, ma intanto questa settimana le ragazze parteciperanno al triangolare Under 17 a Chiaravalle contro la squadra di casa ed il Teramo.

«Teniamo alta la concentrazione - sottolinea Caterina Baldascini capitano delle gialloblu – l’ultimo match poteva andare sicuramente meglio. Non abbiamo dato il massimo ma questo è stato causato anche al ritorno in campo dopo un lungo stop causato dal Covid 19. Per noi è stata una grande soddisfazione tornare sul parquet dopo questo periodo davvero difficile».

Il campionato di A2 si ferma ma le ragazze di coach Campana saranno impegnate sia nell’under 17 che nell’under 20 come evidenzia il capitano gialloblu. «Questo sabato giocheremo il triangolare con le nostri pari età dell’under 17 – prosegue Caterina - ed il campionato sta andando bene nonostante nell’ultimo match ci sia stata una sconfitta. Per l’under 20 sarà difficile principalmente sotto l’aspetto fisico».

Le impressioni legate a questa avventura nella serie cadetta, per la giovanissima Caterina, sono positive. «Per essere il primo campionato di A2 credo che abbiamo dimostrato davvero tanto – conclude il pivot gialloblu - nonostante la nostra giovane età abbiamo ottenuto dei buoni risultati e nel girone di ritorno possiamo dire ancora la nostra».