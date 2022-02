Camerano femminile, obiettivo 2 marzo per il match di Castelnovo

Fermo il campionato di A2 per la Pallamano Camerano Femminile, con le ragazze che riprenderanno il 2 marzo nel recupero contro il Marconi Jumpers, quindi c’è grande attenzione in questa settimana per l’under 17 dopo le prestazioni effettuate nell’ultimo triangolare svolto questo sabato a Chiaravalle. Importante è non perdere la concentrazione in questa fase di riposo e lavorare con la squadra giovanile, come sottolinea il vicecapitano Cristina Forconi.

«Sabato a Chiaravalle abbiamo affrontato con l’under 17 le avversarie della nostra pari età – afferma Cristina - e in queste sfide ci poniamo sempre di raggiungere il massimo obiettivo ovvero di arrivare alle finali nazionali. Sotto l’aspetto fisico noi siamo più piccole però cerchiamo di compensare ciò con la grande determinazione e il buon gioco».

Il campionato dell’A2 è fermo ma è fondamentale lavorare per arrivare pronte alla sfida del due marzo, come evidenzia la giovane gialloblu. «Stiamo effettuando un buon lavoro di squadra – prosegue Cristina - sotto l’aspetto fisico soffriamo molto, perché affrontiamo ragazze con un’esperienza maggiore, ma noi cerchiamo di dare sempre il massimo cercando la vittoria».

La prima esperienza in questo campionato per Cristina Forconi è positiva. «Sono felice di come stiamo affrontando ogni partita – conclude il vice capitano gialloblu - all’inizio immaginavo che sarebbe stato ancora più duro e che avremmo subito diverse sconfitte ma invece stiamo dimostrando il nostro valore e ce la stiamo mettendo tutta».