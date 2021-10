Camerano femminile, prima trasferta stagionale sul campo dell'Euromed Mugello

Continua il progetto importante per la crescita della Pallamano Camerano in serie A2, dove le ragazze di coach Davide Campana si preparano a scendere in campo nella loro prima trasferta in questo campionato, contro l’Euromed Mugello. Le gialloblu arrivano da una sconfitta nella prima giornata della competizione ma è tanta la voglia di crescere e raggiungere gli obiettivi prefissati. Grande è comunque l’entusiasmo, come sottolinea il vicecapitano Cristina Forconi. «Domenica, i primi cinque minuti, eravamo tese per la prima di campionato in serie A2 – commenta Cristina - ma presto abbiamo iniziato a giocare come sappiamo fare ma è tanto ancora il lavoro da fare. Sotto l’aspetto fisico siamo ancora in difficoltà ma dal punto di vista tecnico stiamo lavorando molto bene e l’abbiamo messo in mostra domenica».

Importante sarà la prova anche dal punto di vista caratteriale in questa prima trasferta. «Noi tutte ci aspettiamo una partita difficile sul campo dell’Euromed – prosegue Forconi - perché loro avranno sicuramente più esperienza di noi e sono avanti anche sull’aspetto fisico. Siamo consapevoli di essere una squadra molto giovane e ci aspettiamo di affrontare una formazione con un gioco ben organizzato, che ci metterà a dura prova. Comunque stiamo lavorando davvero molto bene. Sono importanti le nuove arrivate Roberta Velieri, Valeria Rombini ed Alice Giambartolomei che si sono integrate subito con noi, sia fuori che all’interno del campo, ed abbiamo molte aspettative future».

Fondamentale è il ruolo del coach Davide Campana per Cristina Forconi: «In campo si fa davvero rispettare, fuori è davvero una bellissima persona e tutta la squadra è davvero soddisfatta». Fischio d’inizio sabato 23 Ottobre alle 19 al Palasport “Gaddo Cipriani” di Borgo San Lorenzo, direzione di gara affidata alla coppia composta da Jessica Della Maggiora e Vanessa Nocentini.