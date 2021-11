Camerano, storica vittoria: primi punti nel torneo di A2 femminile

Giornata storica per le ragazze della Pallamano Camerano. Le ragazze di coach Davide Campana si impongono per 21-28 sul campo dello Sportinsieme, cogliendo i primi due punti nel campionato di A2. Una prestazione brillante da parte delle gialloblu che con determinazione, tenacia e carattere hanno conquistato un successo prezioso. Soprattutto nel primo tempo la Pallamano Camerano ha messo in difficoltà le padrone di casa arrivando sul 5-15, prima del recupero delle ragazze di coach Garveo sull’11-19. Nella ripresa le ragazze di coach Campana hanno allungato nuovamente sul 14-24, tenendo a distanza di sicurezza le locali che hanno provato nel finale di match a riaprire il match senza successo.

«Finalmente è arrivata la prima vittoria – commenta l’allenatore gialloblu – nel primo tempo molto bene mentre nella ripresa abbiamo accusato un calo. Potevamo fare sicuramente di meglio anche se le misure del campo non ci hanno aiutato, perché la squadra è abituata ad un rettangolo di gioco più largo ma questa cosa non deve essere una scusante. Abbiamo ogni tanto questi momenti di black-out però oggi era importante portare a casa dei punti, anche se questo campionato non è fatto per la classifica ma fare ogni tanto delle vittorie aiuta per il morale. Come detto non abbiamo fatto il massimo però ci può stare, ora testa alla prossima partita».

Il Tabellino:

SPORTINSIEME – PALLAMANO CAMERANO 21-28 (11-19 p.t.)

SPORTINSIEME: Mascolo, Messori, Bruni 1, Cocchi 1, Predieri 7, Ravazzini D., Tarallo, Ravazzini S. 7, Valentini, Impemba, Pugnaghi 2, Barbi, Ferri 2, Borelli 1, Guarino All. Garveo

PALLAMANO CAMERANO: Pirani, Scandali 5, Toppa 1, Forconi 7, Furiasse 1, Velieri 7, Francelli, Coppari, Baldascini 3, Battaglini 1, Bilò 3, Giambartolomei, Rombini All. Campana

ARBITRI: Kurti – Maurizzi