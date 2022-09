Camerano, debutto casalingo. Campana: «Emozionati, vogliamo fare bene»

Dopo il successo della prima di campionato contro il Tavarnelle, la Pallamano Camerano si prepara al match di sabato alle 18.30 contro il Bologna San Lazzaro, primo appuntamento in casa dopo diverso tempo per i gialloblu. «Mi aspetto una partita durissima - dice Davide Campana, coach del Camerano – perché il San Lazzaro è una squadra ricca di ottimi giocatori e con un grande allenatore. Noi, comunque, abbiamo espresso un buon gioco, sappiamo che il nostro campo deve essere un fortino e cercheremo di giocarcela fino alla fine coi nostri principi di gioco».Tanti i tifosi in attesa di vedere all’opera la loro squadra, finalmente coinvolta in una partita che si giocherà nel campo di casa. «Siamo emozionati, vogliamo sicuramente far bene», continua coach Campana.

Non solo pallamano maschile. A vestire la divisa gialloblu, infatti, è anche la squadra femminile, il cui allenamento e la cui preparazione procedono a gonfie vele. «Stiamo mettendo su una nuova difesa molto aggressiva, sono ormai due settimane che lavoriamo a pieno regime con le ragazze», commenta l’allenatore. Ed in attesa che anche la femminile possa fare il suo debutto in campionato, non mancheranno le occasioni di vederle giocare. «Il 25 settembre andremo a Castelnuovo – conclude il tecnico - ma stiamo organizzando delle amichevoli sia vicino casa che più lontano. Abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare ad un torneo a Teramo...è un mese ricco di appuntamenti, di emozioni. Ricominciare è sempre molto bello e mi ritengo davvero soddisfatto di come abbiamo iniziato la stagione».