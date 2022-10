Pallamano Camerano: maschile in pausa, tocca al femminile

Con diverse partite già alle spalle, per la Pallamano Camerano è il momento dei primi bilanci, affidati alle parole di coach Davide Campana. «Siamo stati un po’ sfortunati. Lo dico da persona che odia gli alibi, però in questi primi cinque incontri siamo sempre stati un po’ zoppicanti tra infortuni o assenze». A mancare soprattutto una delle “punte” della squadra di quest’anno, Vincenzo Laera, assente durante queste prime cinque giornate di campionato. «Vincenzo sarà un punto fisso della nostra formazione, ma sapevamo che non ci sarebbe stato in questa prima fase» continua Campana. Nonostante ciò, i cameranesi sono riusciti ad incamerare 6 punti, venendo sconfitti soltanto dai rivali del San Lazzaro e del Verdeazzurro Sassari. «Contro il Bologna abbiamo perso negli ultimi cinque minuti di partita: ci può stare, loro avevano più esperienza di noi. Contro Sassari ci siamo presentati alla sfida rimaneggiati e non siamo riusciti a vincere con i giocatori che avevamo in campo. Abbiamo giocato molto bene i primi 15 minuti, arrivando a condurre la partita. Poi ci siamo pian piano allineati al loro gioco ed abbiamo perso le redini della partita, cercando di rimanere agganciati a loro ma non ci siamo riusciti sino a fine partita».



Ora è tempo di pausa per i ragazzi del Pallamano Camerano: una sosta “obbligata” che sarà però essenziale per lavorare sulle criticità emerse in questa prima fase del Campionato e tornare in campo al massimo delle potenzialità. «Dobbiamo rimettere in gioco sia Vincenzo Laera e Alessandro Vagnoni – analizza il coach - che hanno perso molti allenamenti a causa di due infortuni. Cercheremo di ritrovare la nostra identità fatta di gioco veloce che abbiamo perso nelle ultime due partite, mentre sotto l’aspetto difensivo dobbiamo ancora sistemare dei dettagli ma sono già abbastanza soddisfatto. Quando siamo al completo, possiamo essere scomodi per tutti».



Parallelamente al gruppo maschile, la Pallamano Camerano gioca un buon campionato di A2 anche con la propria squadra femminile, allenata sempre da coach Campana. «Questa è la nostra seconda stagione in A2. Dopo tanto tempo, iniziamo nuovamente a giocare e lo faremo in casa contro lo Sportinsieme. Con le ragazze abbiamo cominciato a giocare con una difesa profonda. Questo ci ha aiutato soprattutto sotto l’aspetto fisico, essendo un tipo di difesa più dinamico rispetto al nostro solito 3-2-1. Abbiamo visto che funziona e che possiamo migliorare rispetto all’anno scorso. È un gruppo giovane – prosegue Campana – e ne siamo consapevoli. L’esperienza in questi campionati è essenziale: ci troviamo ad affrontare squadre con alle spalle 200 partite contro le nostre venti. Ma nonostante tutto, le ragazze hanno iniziato con Francesca Cristalli un programma per lo sviluppo della forza che ci sta aiutando molto. Ripeto: è un gruppo giovane ma che ha già giocato tante partite, se non in A2, in tutte le finali nazionali e nei campionati regionali, e questo mi rende ottimista».



Sono grandi, invece, le aspettative che la Pallamano Camerano ripone sulle proprie formazioni giovanili. «Con l’Under 17 femminile vogliamo almeno vincere il girone interregionale, provando a giocare le finali nazionali, mentre le Under 13 hanno disputato giorni fa un torneo amichevole a Cingoli che è andato molto bene. Sul versante maschile abbiamo l’Under-20, per il quale non abbiamo obiettivi stratosferici. Ci sono delle squadre contro le quali sarà molto difficile giocare ma anche noi abbiamo esperienza ed i nostri concetti di gioco sono quelli dell’A2: possiamo essere la Cenerentola di questo campionato. In merito ai più piccoli, più avanti cominceranno i campionati Under 15 ed Under 17 maschili, seguiti dal nostro Vincenzo Laera. Novità di quest’anno: coi nostri Under 17 faremo la serie B».