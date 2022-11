Camerano e Chiaravalle a tutto derby: doppia sfida nella serie A2 di pallamano

Sarà un sabato all’insegna del derby quello che vivranno da Camerano e Chiaravalle nei campionati di serie A2. Il calendario propone infatti curiosamente un doppio incrocio nei due tornei cadetti, con le formazioni maschili che si sfideranno alle 18 nel match valevole per la decima di andata del Girone B e, a partire dalle 21, toccherà alle ragazze scendere in campo nella partita proposta dall’ultima di andata del Girone D1. Nel maschile, è Chiaravalle – quarto in graduatoria - a precedere di una lunghezza la squadra gialloblù, la quale però è reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Parma e Teramo. «In questa A2 ci sono tante squadre forti e molto preparate, con un livello che si è alzato tantissimo ed ogni sfida è molto combattuta - dice Edoardo Francelli, giovanissimo membro della formazione di Camerano – ma la squadra si sta allenando bene. Siamo molto soddisfatti degli scorsi risultati ma questa partita sarà importante, tre le più complicate della stagione».

Situazione opposta in A2 femminile, dove Chiaravalle – reduce dalla sconfitta sul campo delle Marconi Jumpers - insegue Camerano distanziato di un’incollatura, che ha operato il sorpasso per effetto del pareggio dell’ultima giornata ottenuto contro Ferrara. «Sarà sicuramente una partita molto tosta - dice Alice Giambartolomei – perché entrambe le squadre vogliono vincere, prendere quei due punti che possono fare la differenza. Stiamo lavorando molto duramente e la partita contro l’Ariosto Ferrara ha dimostrato che se ci impegniamo possiamo vincere». «Speriamo solo in una bella e serena giornata di sport – è il commento del presidente del club chiaravallese, Gianluca Maltoni – e prenderemo il risultato per quello che sarà. Si tratta di una partita tra due belle realtà della pallamano, non solo a livello regionale e nazionale. Entrambe con prime squadre agguerrite e un folto settore giovanile in crescita».