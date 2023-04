Pallamano Camerano, storico podio: i gialloblù entrano nei play-off per la Serie A Gold

L’ultima giornata di regular season regala uno storico risultato alla Pallamano Camerano. La formazione gialloblù, battendo a domicilio la Prestiter Pescara 37-26, accede ai play-off per la serie A Gold. Un terzo posto conseguito al termine di una stagione trionfale, che adesso vedrà i ragazzi di coach Campana in campo con le migliori dell’A2, con un posto già assicurato nella nuova A Silver. Contro gli abruzzesi, già retrocessi, i ragazzi di coach Davide Campana dovevano conquistare i due punti per esser certi della terza piazza e così è stato anche se i padroni di casa non si sono mai arresi. Nel primo tempo soprattutto, con i gialloblù che non sono mai riusciti a scrollarsi di dosso i biancoazzurri, bravi a ricucire i tentativi di fuga dei ragazzi di coach Campana, avanti 21-16 all'intervallo lungo. Nella ripresa i gialloblù sono partiti subito forte (27-20) incrementando il vantaggio nel corso della contesa e gestendo bene il finale, chiuso sul 37-26. Sugli scudi Gardi e Laera, autori di 8 gol, ma in generale è stata una bella prova collettiva con i più giovani sempre in mostra.

Non riesce invece a sovvertire il pronostico la Pallamano Chiaravalle, al cospetto del Macagi Cingoli (primo in classifica e a punteggio pieno), e chiude, seppur con una sconfitta per 21-35, l’ottima stagione 2022/2023 davanti al proprio pubblico di casa, il quale ancora una volta ha gremito il palasport cittadino. Poco da dire sulla sfida che ha visto la leader del girone imporsi meritatamente; Chiaravalle, con la testa già ai play off per la A Silver, fa vedere qualche sprazzo di buon gioco, specialmente da parte di alcuni elementi che durante la stagione hanno visto meno il campo, come Grimaldi (al primo gol con la maglia del Chiaravalle), Ceresoli, Molinelli, Albanesi e Cognini. «I nostri complimenti e migliori auguri vanno al Cingoli – dice il presidente del club chiaravallese, Gianluca Maltoni – che ora andrà a giocarsi l’accesso in A Gold. Per quanto riguarda noi, dal 5 al 7 maggio saremo impegnati nei play off per la prossima Serie A Silver e dobbiamo lavorare ed entrare in partita con un’altra mentalità».