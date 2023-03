Camerano-Chiaravalle: derby al PalaPrincipi con vista podio

A quattro giornate dal termine, si gioca al PalaPrincipi uno degli scontri più interessanti nella volata finale per un posto play-off. Sabato pomeriggio, alle 18.30, scendono infatti in campo Pallamano Camerano e Pallamano Chiaravalle, attualmente appaiate a quota 31 nella graduatoria del girone B della serie cadetta, ad una lunghezza dal Ferrara che è sistemato sul gradino più basso del podio. Il match costituisce uno snodo fondamentale per il passaggio in zona promozione diretta: i padroni di casa in questo 2023 sono imbattuti davanti al pubblico di casa, ed hanno incassato due sole sconfitte sul campo di San Lazzaro e Cingoli, le prime due in graduatoria (peraltro al termine di due confronti equilibratissimi). Chiaravalle si presenta invece all’appuntamento dopo due passi falsi: il primo – accompagnato dalle polemiche – al PalaSantoru di Sassari, ed il secondo tra le mura amiche contro Modena.

All’andata finì in parità (32-32), ma normale sottolineare come la posta in palio stavolta sia molto più alta rispetto allo scorso novembre. «Sicuramente in casa vogliamo fare meglio e ci stiamo preparando per dare il massimo – afferma Daniel Selmani – in quello che sarà un match da esentare ai deboli di cuore. In campo scenderanno due formazioni molto forti e che non si risparmieranno, ma la nostra intenzione è far valere il fattore campo». Per questo rush finale, il giocatore della formazione gialloblù mette in evidenza l’importanza degli incontri che mancano all’epilogo della regular season. «Ci aspettano quattro finali – commenta – e lavoriamo per portarle tutte quante a casa». E si rivolge direttamente ai tifosi: «La vostra presenza ci può aiutare molto: abbiamo bisogno di voi e del palazzetto gremito, che può diventare il nostro ottavo uomo in campo».

Questo week-end di marzo segna anche l’avvio della fase ad orologio nel campionato cadetto femminile. Nel Girone D-B, riposo per Camerano che esordirà in questa seconda parte di torneo sul campo del Conversano. Debutto invece nel girone D-A per Chiaravalle, che domenica alle 16 sarà di scena a Ferrara contro l’Ariosto, squadra già affrontata in regular season che proprio contro le biancoblù ha subito l’unica sconfitta stagionale, in occasione del match dello scorso dicembre.