Camerano, "dulcis in fundo". Campus Italia battuto 33-30 in rimonta

La Pallamano Camerano torna alla vittoria e lo fa con un gran finale, col punteggio di 33-30 contro il Campus Italia. Sfida importante questa per la squadra di coach Filiberto Kokuca, infatti il Campus Italia la segue ad un solo punto di distanza, in palio dunque punti pesanti per la classifica.

Inizio contratto per i padroni di casa, con gli ospiti che incidono in zona d'attacco soprattutto con Cavo e Ross (5-11). Antonelli e compagni provano ad accorciare lo svantaggio ma trovano davanti un ottimo Albanesi che si supera in un paio di circostanze, però non è da meno Rossi: infatti il vice Sanchez esulta dopo un penalty parato a Medicina, ed al 20’ il punteggio è di 9-13. Bilò e compagni suonano la carica sfruttando qualche errore di troppo dela giovane squadra di Riccardo Trillini, con Selmani che raggiunge il pari al 28’ sul 14-14. Bella prova d'orgoglio per la Pallamano Camerano, che dopo un inizio timido, col passare dei minuti prende coraggio fino a raggiungere gli ospiti grazie ad un Bilò protagonista - ma non solo - e la prima frazione si conclude sul 16-17.

Avvio di ripresa equilibrato, con le due squadre che si sfidano a viso aperto lasciando spazi importanti per delle ripartenze non sempre sfruttate, grazie a delle ottime parate da parte dei due portieri. Al 7’ Giambartolomei riagguanta il pari per il 22-22. Al 9’ il giovane portiere del Campus Italia Albanesi viene sostituito per infortunio da Luminati, anche per lui ottimo esordio su bel tiro di Bilò. Ancora Giambartolomei protagonista con tre punti consecutivi ed a metà ripresa il punteggio resta sempre in equilibrio sul 26-28. A tre minuti dalla fine Selmani e Marinelli portano in vantaggio per la prima volta i gialloblu, dopo un prolungato inseguimento. Nel momento più importante, la Pallamano Camerano mette la testa avanti per una vittoria tanto sofferta quanto importante, col punteggio finale di 33-30.

«Sono molto soddisfatto per questa importante affermazione raggiunta nel finale – commenta coach Kokuca – in quanto abbiamo affrontato una formazione giovane, ma molto ben organizzata e questo ci deve dare molta autostima per i nostri prossimi impegni. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché è stata una vittoria di squadra e ci abbiamo sempre creduto».