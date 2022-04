Pallamano Camerano, in A2 maschile si riprende con Bologna

Ritorna in campo la Pallamano Camerano, sul proprio parquet, in occasione del match in programma domenica contro Bologna, valevole per l’undicesima di ritorno del girone B nel campionato cadetto maschile. «Torniamo in campo dopo questa pausa che ci ha permesso di riposare – afferma il trainer gialloblu, Filiberto Kokuca – ed ora abbiamo voglia di esprimere al meglio il nostro gioco sul nostro campo. In casa dobbiamo giocare bene come contro il Campus Italia, ci mancano poche partite al termine del campionato e dobbiamo dare tutto per vincere. Affronteremo una squadra molto ostica, siamo consapevoli che all’interno della rosa avversaria sono presenti elementi di grande qualità ma noi dobbiamo giocare forte in difesa ed esprimere la nostra pallamano migliore, in modo da portare a casa i due punti».

Grande entusiasmo in casa gialloblu anche per l’under 20 che nello scorso weekend ha disputato le fasi di Youth League, aggiudicandosi il pass alla fase finale nazionale: una grande prestazione messa in campo dai giovani di coach Kokuca.

«C’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazio anche la società per il lavoro svolto che ci ha permesso di allenarci nel giusto modo tutta la settimana – continua l’allenatore gialloblu - e inoltre un ringraziamento va ai ragazzi che hanno disputato grandi partite sia nella fase di Salerno che ad Imola. Siamo davvero molto orgogliosi di far parte delle prime otto squadre d’Italia: affronteremo la fase finale essendo orgogliosi di essere arrivati terzi nel girone ed aver meritato il pass alle fasi nazionali – prosegue Kokuca - i ragazzi hanno dato tutto ma non dobbiamo accontentarci. Vogliamo fare ancora passi avanti e ci prepareremo nel giusto modo per poter raggiungere grandi obiettivi».

Grande orgoglio anche per l’Under 17 che sta affrontando con grande carattere questo campionato. «Sono felice di questi ragazzi – conclude Kokuca – ed abbiamo ancora un paio di partite. La prossima è lunedì e c’è grande voglia di tornare in campo e dimostrare la grande crescita effettuata. Ci stiamo allenando molto bene, in modo da concludere il torneo nel miglior modo possibile».