Camerano non sbaglia al PalaPrincipi: Bologna sconfitto 29-27

La Pallamano Camerano non sbaglia davanti al pubblico amico e si impone per 29-27 sul Bologna United. I gialloblu, con una prova di carattere e sostanza, conquistano altri due punti preziosi per la classifica in questo finale di stagione e proseguono nel loro percorso di crescita. Avvio equilibrato tra le due compagini che si affrontano a viso aperto. La Pallamano Camerano con un bel gioco avvolgente cerca di portarsi in avanti, anche se Bologna è sempre lì (6-5). Selmani cerca il primo allungo (8-6), ed il nuovo break dei gialloblu vale il 10-6 al 20’. Scandali con una giocata di prestigio mantiene avanti i suoi (13-9), anche se gli ospiti approfittano di un paio di errori dei ragazzi di coach Filiberto Kokuca per rifarsi sotto (13-11), poi nel finale Covali e Sanchez da lontanissimo siglano il 15-11 dell’intervallo lungo.

La ripresa parte con il Bologna United che approfitta dell'inizio soft dei padroni di casa, 15-13, poi i gialloblu tornano ad imprimere un buon ritmo alla gara e ritornano avanti. Le due squadre proseguono con un continuo botta e risposta, con coach Kokuca che fa ruotare gli uomini. A metà frazione Covali piazza il 25-20, poi Sanchez compie un paio di belle parate anche se il Bologna United accorcia il divario nelle battute conclusive (28-26). Ma i gialloblu tengono botta e chiudono sul 29-27.

«Sono soddisfatto di questi due punti - commenta coach Kokuca - perché sono importanti per la classifica e per il morale. Siamo stati sempre avanti e potevamo forse concludere con qualche rete in più però sono contento per il successo e per la voglia di vincere dei ragazzi. Era la penultima partita in casa e volevamo chiudere bene, quindi sono contento di questo».