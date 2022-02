Pallamano Camerano maschile, si ricomincia dopo un mese di stop

Torna in campo dopo lo stop per causa Covid-19 la Pallamano Camerano. Domani alle 18 al PalaPrincipi si disputa il recupero della seconda giornata di ritorno di campionato contro l’Ambra. Per la formazione gialloblu è un rientro a distanza di diverse settimane, visto che lo slittamento delle partite con la squadra toscana, e successivamente contro San Lazzaro e Pescara, fa risalire al derby contro Chiaravalle – vinto in trasferta 28-23 lo scorso 23 gennaio – l’ultimo impegno del Camerano nel girone B di serie A2.

Dopo un lungo mese si ricomincia quindi a giocare, con il programma che prevede subito un match importante: c’è grande attenzione in questa settimana per arrivare preparati al ritorno sul parquet di gioco, come spiega Mario Sanchez, portiere di grande esperienza. «Eravamo in buone condizioni, come dimostrato nell’ultimo incontro contro il Chiaravalle - afferma l’estremo difensore - quindi rientrare in campo, dopo questo lungo stop, è dura. L’Ambra arriva a questo appuntamento avendo giocato qualche partita in più ma noi siamo pronti a mettercela tutta. Sarà importante ritrovare un buon ritmo gara».

Una stagione importante quella vissuta quest’anno da Sanchez veterano della squadra. «Sono il più grande – continua Sanchez - ma in questa formazione mi sento un ragazzino. La stagione è piena di alti e bassi causati anche dalla situazione Covid ed è un campionato pieno di incertezze. Abbiamo affrontato anche un cambio di allenatore e sono molto felice di come ha reagito il gruppo, rimanendo sempre unito. Ci siamo sempre allenati dando il massimo. Sono davvero felice che i miei compagni mi facciano sempre sentire parte del gruppo e mi danno davvero una forte carica. Siamo una squadra sia dentro che fuori al campo».