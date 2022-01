Pallamano Camerano, al PalaPrincipi tocca all'A2 femminile ed alla Youth League

Ritorno sul terreno di gioco per la Pallamano Camerano Femminile, impegnata domani alle 16 al PalaPrincipi contro l’Alì Mestrino. Sarà importante effettuare una buona prestazione per le giovanissime ragazze di coach Davide Campana in questo campionato di A2, contro un avversario alla propria portata, soprattutto davanti al pubblico amico per cercare i primi punti casalinghi di questa stagione.

«Mi aspetto una partita difficile ma ce la metteremo tutta - esordisce la giovane classe 2005 Anna Furiasse in vista del prossimo match – è la prima volta che affrontiamo questa squadra e per noi sarà un’occasione per crescere sia sul lato mentale che fisico, ma il nostro obiettivo rimane la vittoria. Questa è davvero una grande esperienza per me: mi sto trovando davvero bene grazie alle mie compagne. Stiamo vivendo questa stagione come un’opportunità di crescita puntando sempre alla vittoria».

Parallelamente, Camerano ospiterà la seconda fase del torneo di Youth League Under 20 maschile dal 15 gennaio, dove i ragazzi di coach Filiberto Kokuca faranno il loro esordio al Palasport “Daniele Principi” di Camerano contro il Carpi, domani alle 10. Grande attenzione per questo evento nella sua fase centrale: le formazioni partecipanti sono suddivise in quattro gironi, con la prima fase si è svolta a Carpi tra il 5 e il 7 novembre. In seguito alla fase di Camerano i giovani della Pallamano scenderanno in campo per le successive fasi del torneo tra il 18 e il 20 marzo e successivamente tra il 15 e il 17 aprile, tutto ciò per giungere alle finali scudetto in programma nel periodo tra il 2 e il 5 giugno 2022. Alle fasi finali accederanno otto formazioni, vale a dire le prime 4 classificate di ciascun gruppo al termine della quarta fase. I gialloblu si sono classificati secondi nel loro girone dopo la prima fase, con quattro punti dietro solo al Carpi, seguiti dall’Eymeco Atellana, il Tavernelle ed il Romagna.