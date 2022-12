Pallamano Serie A2, Camerano e Chiaravalle chiudono in bellezza il 2022

Si conclude il 2022 nel campionato cadetto di Pallamano, che va in archivio con un doppia buona notizia per Chiaravalle e Camerano, brave ad inaugurare il girone di ritorno con un successo che consolida la posizione di classifica in piena zona-play-off. La squadra di coach Nocelli si è imposta contro Prato con il punteggio di 40-32, confermando la quarta piazza a tre lunghezze dal San Lazzaro posizionato sul gradino più basso del podio. La partita contro la formazione toscana è stata sempre condotta dai marchigiani che, dopo un avvio in sostanziale parità, sono riusciti ad infilare un mini-break di due reti al settimo minuto, con gol di Alex Castillo e Giovanni Santinelli, che danno l’avvio al vantaggio biancoblu per 6-4. Terminata la prima frazione sul +3, la musica non è cambiata, con il vantaggio andato via via ampliandosi fino al 40-32 conclusivo.

Altra prestazione di spessore quella offerta dalla Pallamano Camerano, che saluta il 2022 battendo il Tavarnelle: i gialloblu sfoderano un’altra prestazione collettiva importante, imponendosi per 39-23. La squadra di coach comincia forte accumulando margine, fino al 23-12 che fa calare il sipario sulla prima parte di incontro. Ripresa a tinte toscane con la formazione di coach Campana che concede tiri ad una squadra rivitalizzata dopo un primo tempo in ombra: al 10’ della ripresa si dimezza il vantaggio della Pallamano Camerano (27-20), ma col passare dei minuti la prestazione dei padroni di casa lievita con Ballarini e lo stesso Francelli, complice un po' di imprecisione dei neroverdi e la consueta prova di valore dell'eterno Sanchez. Il divario si allarga fino al massimo vantaggio (37-21), mantenuto fino alla sirena (39-23).

Ora il torneo osserverà la pausa invernale per riprendere dopo l’Epifania con il secondo turno di ritorno, programmato per il 7 gennaio. Al rientro in campo, subito due test verità per Chiaravalle e Camerano, impegnate rispettivamente contro Ferrara e San Lazzaro che occupano la seconda e la terza piazza nella graduatoria del Girone B. Sosta ancora più lunga per le ragazze: ritorno sul rettangolo di gioco previsto infatti nel week-end del 21-22 gennaio, con i match valevoli per la terza di ritorno del girone D1 del torneo cadetto. Camerano ospiterà le Marconi Jumpers, Chiaravalle farà visita allo SportInsieme.