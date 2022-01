Pallamano, Cus Ancona corsaro a Chiaravalle: quarta vittoria consecutiva

Nel campionato nazionale di Serie B il Cus Ancona passa per 33-21 sul campo del Chiaravalle. Per la formazione guidata da Ugo Campanile si tratta della quarta vittoria consecutiva in sette gare di campionato. Un successo che fa classifica, peraltro ottenuto contro una buona squadra ma sopratutto in piena emergenza in fatto di giocatori disponibili. Tesi condivisa da Leonardo Principi, portiere della formazione dorica: «Alla vigilia di questo derby eravamo particolarmente preoccupati, il Covid tra inizio e fine anno ci ha creato tanti problemi. Alcuni miei compagni di squadra sono risultati positivi al tampone, altri invece si sono ritrovati in quarantena. In questo periodo molti allenamenti sono saltati, quei pochi che abbiamo fatto ci hanno dato la possibilità di mantenere un minimo di preparazione fisica, quanto è bastato per affrontare questo derby contro il Chiaravalle».

Un derby che è sempre stato nelle mani del Cus Ancona, con i padroni di casa che in un paio di circostanze hanno provato a rientrare in partita: «Nonostante la rosa ridotta ai minimi termini – prosegue Principi - siamo partiti in modo aggressivo creando un certo distacco dal Chiaravalle che comunque sia ha provato un paio di volte a recuperare terreno. Il nostro merito è stato quello di aver iniziato forte i primi minuti, ma anche di aver ribattuto colpo su colpo alle iniziative dei nostri avversari. Questo successo ci ha dato tanta autostima in vista della prossima gara di campionato contro il Cingoli».