Padel e disabilità: sotto il Conero l’evento sportivo senza barriere

ANCONA- Si svolgerà domenica 3 aprile presso il Palapadel di Ancona un’attesa manifestazione a carattere sportivo e sociale in cui parteciperanno ragazzi diversamente abili. Questa, organizzata dal Comparto Diversamente Abili del sindacato Confael e dall' associazione Amadown, avrà il suo start alle 10.30 e si prolungherà per tutto il pomeriggio anche con l’ausilio del ping pong e del bigliardino con ricco buffet per partecipanti e accompagnatori.

All'evento sarà presente il dottor Fabio Barzellotti, segretario nazionale diversamente abili Confael, il dottor Enrico De Concilis (presidente Amadown), Sandro Zaffiri segretario regionale Confael e Marco Martini, vicesegretario nazionale diversamente Abili Confael e responsabile comparto disabilita' delle Marche. Da registrare il patrocinio gratuito del Consiglio Regionale delle Marche.