Chiaravalle, beffa siciliana: l'Orlando Haenna trova il gol vittoria a 40" dalla sirena

Quarta giornata di campionato di Serie A Silver che si conclude in modo amaro per la Publiesse Chiaravalle. Dopo una partita in continua parità contro Orlando Haenna, la formazione biancoblù subisce il gol decisivo a 40 secondi dal fischio finale, cedendo di misura 25-24 al cospetto dei siciliani. Quella giocata in Sicilia dai marchigiani della Publiesse Chiaravalle è stata una partita fiera, sempre sul filo del rasoio, con un buon inizio che li vede andare avanti di tre reti. Poi Orlando Haenna recupera e si porta in vantaggio, senza mai staccare Chiaravalle la quale arriva a fine primo tempo sull’11 pari.

La seconda frazione è caratterizzata da errori in fase offensiva da ambo i lati. Chiaravalle riesce a far male in contropiede con Vichi, Haenna risponde con Rosso e Guggino e a poco meno di 15 minuti dalla fine i siciliani sono in vantaggio per 18-17. Qui un’azione difensiva di Omar Santinelli viene punita con i due minuti, un colpo che poteva rivelarsi fatale a livello psicologico per i chiaravallesi. La squadra di Mister Guidotti invece reagisce e, con un uomo in meno, infila un break di tre reti senza subirne, arrivando così a 18-20. Orlando Haenna però non molla e raggiunge più volte il pari fino a quando, a pochi secondi dalla fine e sul 24-24, l’arbitro assegna un rigore un po’ generoso a favore dei padroni di casa, ma Sanchez para. Sulla ribattuta i siciliani si appropriano della palla, rapido giro fino all’ala destra che entra e segna, chiudendo così il risultato su 25-24.

Il Presidente della Publiesse Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni, dichiara a fine match: «Non è mai bello commentare una sconfitta, soprattutto quando per 60 minuti abbiamo lottato come leoni in una partita molto bella ed equilibrata. Abbiamo fatto degli errori sotto porta e, in un campionato così, ogni virgola conta. Di questa esperienza ci portiamo a casa la consapevolezza della forza del nostro avversario e la voglia di riscattarci tra 7 giorni di fronte al pubblico di casa contro il Verdeazzurro Sassari».