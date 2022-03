La chiamata che sa di tricolore: Occhinero a Ferrara per il titolo italiano

ANCONA- Ha detto sì. In pochi minuti, per non lasciarsi scappare un treno che potrebbe essere unico nel suo genere. Mattia Occhinero, il pugile professionista anconetano classe 1995, ha risposto presente e sabato 26 marzo a Ferrara andrà a competere contro Mattia Musacchi per il titolo nazionale Pesi Piuma. E’ stato costretto ad accettare in pochi minuti dopo il forfait del campione Davide Tassi. E in questo il suo coach e mentore Marco Cappellini non lo ha mai abbandonato:

«Musacchi lo abbiamo già affrontato nell’aprile del 2021, a casa sua, vincendo sulle sue riprese. La chiamata non ce l’aspettavamo, ci troviamo a pochi giorni dal titolo, e pensavamo che ormai fosse fatta. Poi è arrivata l’ufficialità del forfait di Tassi e abbiamo detto sì. Tra permessi e burocrazia solo ieri si è definitivo il tutto».

Sulla preparazione di Occhinero pochi dubbi: «Mattia avrebbe dovuto combattere il 9 aprile quindi qualcosa già ha fatto. Avrebbe dovuto fare i guanti ma cercheremo di ovviare con la sua volontà. Siamo lì e vogliamo giocarcela, è un treno che non vogliamo perdere. Giocheremo all’attacco, proveremo a riportare la cintura che manca da tantissimi anni, dai tempi di Kalambay. Faremo anche un pullman per sostenere Mattia fino alla fine».