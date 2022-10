Occhinero, Monza è amara: De Bianchi vince ai punti e si prende la cintura

Un match davvero avvincente quello disputato ieri sera a Monza per il titolo italiano dove il reggiano Mattia De Bianchi è riuscito a strappare la cintura al campione anconetano Mattia Occhinero. I due pugili, della categoria dei pesi piuma, si sono battuti senza risparmiarsi dalla prima alla decima ripresa, davanti ad un pubblico di circa 1.500 persone che hanno affollato l’arena di Monza. Presenti all’evento anche molti marchigiani giunti sul posto con pullman organizzati e mezzi propri per sostenere il loro campione Occhinero.

In un incontro serrato e sempre pulito dove l’arbitro Antonio Marogna non è dovuto mai intervenire, Occhinero - sebbene più alto di statura - ha scelto di condividere il corpo a corpo imposto dall'avversario, invece di preferire di combattere alla media o lunga distanza, forse più consona alla strategia di quel match. Il pugile anconetano, che ha saputo tenere quasi sempre il centro del ring, è parso più preciso ed incisivo nel colpire l’avversario, mentre De Bianchi più mobile e veloce nel portare i colpi (molti dei quali all'onor del vero sono finiti sui guantoni serrati al volto di Occhinero) è sembrato più dinamico e attivo, cosa che dovrebbe aver convinto i giudici a premiare, seppur di pochi punti, la grinta e la rapidità del pugile reggiano. Per nulla scoraggiato, Mattia Occhinero ha rassicurato in sintonia con il suo Team che da domani “si ricomincia”, facendo intuire che dopo una sconfitta ci si rialza subito con l’obbiettivo di raggiungere nuovi prestigiosi traguardi.