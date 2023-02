Winter Swank Rally, c'è anche l'anconetano Di Piero: terzo tempo sotto gli occhi dei piloti Dakar

La pausa invernale dei campionati motoristici non è ancora finita, ma il pilota anconetano Nicola Di Piero ha già cominciato a scaldare i motori. L'esponente del Team Carpediemoffroad è stato infatti invitato alla prima edizione del Winter Swank Rally, evento di riferimento all'interno della Motor Bike Expo di Verona, organizzato da Adventure Riding, Deus Ex Machina e il Motoclub Eat Sleep Ride Italy dedicata solo a giornalisti e ospiti speciali. Erano presenti anche piloti della Dakar e del mondiale enduro come Joan Pedrero e Alex Salvini, nonché personaggi famosi come Alvise Rigo, Roberto Parodi e Ringo Dj.

Sabato mattina i piloti hanno prima spremuto le loro moto su un circuito di terra e pietre, allestito nello spazio esterno della fiera, per poi trasferirsi al Forte di Pastrengo, punto di partenza della prova di regolarità. Davanti alle mura del Forte i concorrenti si sono impegnati ad avvicinarsi il più possibile al tempo di 6 minuti esatti, indicato dall’organizzazione, per percorrere un anello fuoristrada di 3,5 km.

Dopo un generoso pranzo i piloti hanno fatto un altro trasferimento per tornare alla Fiera di Verona, dove si sono nuovamente sfidati sul circuito in cui avevano corso la mattina. Nico "Traverso" ha centrato il terzo tempo a cavallo della sua 450 cc. Il prossimo appuntamento per l'anconetano sarà la gara endurance di 3 ore "Trofeo Straccia" sul circuito di Monsampolo del Tronto, prevista per questa domenica.