Trofeo Enduro KTM, per Nicola "Traverso" Di Piero arriva l'argento

La spiaggia di Bibione (VE) è stata protagonista dell'ultima tappa del Trofeo Enduro KTM, campionato italiano di enduro dedicato ai possessori di moto del marchio austrico. La gara si è svolta in due giorni: sabato pomeriggio i piloti hanno completato un giro del percorso di enduro di 55 km preparato dal Motoclub Bibione, il quale comprendeva un giro cronometrato nel percorso allestito in spiaggia sulla morbida e insidiosa sabbia ed un giro in un campo di terra apparentemente semplice ma con insidie nascoste, come il salto obbligato di due fossati.

Nella serata ci sono state 18 batterie in stile gare di motocross sulla pista in spiaggia, con partenza con corsa a piedi verso la moto come alla 24 ore di Le Mans, dove in ciascuna manche, 20 piloti si sono battuti per 4 giri, appassionando il pubblico spettatore sul lungomare, che poteva godere anche della visione di un maxischermo con riprese dal drone. La giornata seguente il programma di gara ha previsto 2 giri del percorso di enduro con le relative prove cronometrate, i cui tempi sono stati poi sommati a quelli delle prove speciali del giorno precedente.

Tra i premiati, non ci stupisce la presenza del fuoristradista anconetano Nicola Di Piero del Team CarpdiemOffroad che ha concluso la gara secondo della Classe Bicilindrica con la sua possente KTM 950 Superenduro, dietro al campione di Motorally Marco Iob su KTM 790 Adventure e davanti a Lorenzo Traglio su KTM 890 Adventure R. Particolari elogi sono stati fatti ai piloti di questa classe per aver guidato le loro moto pesanti sulla sabbia mossa della pista in spiaggia, molto "rovinata" per via dei più di 400 piloti che ci hanno transitato ogni giro, rendendola molto scavata, con buche profonde e piena di canali.

Grazie a questo podio e agli altri conquistati nella stagione 2021, il centauro anconetano marchiato AnconaToday ha conquistato l'argento in campionato, nonostante una gara mancata per via della quarantena per covid tra aprile e maggio e nonostante la rottura meccanica nella precedente prova a Casina (RE). Facciamo quindi i complimenti a Nicola per i risultati ottenuti e lo ringraziamo per aver rappresentato noi, la nostra città e agli altri suoi supporter sui podi di tutte queste competizioni in tutta l'Italia.

I prossimi suoi appuntamenti agonistici prevedono le ultime due tappe del Trofeo Cross Country dell'Adriatico.