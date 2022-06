Ancora oro per Nico "Traverso", successo nei Sibillini e leadership in classifica

ANCONA - Ancora Oro per Nicola Di Piero che regala al Team Carpediemoffroad un'altra vittoria. Dopo quella di appena una settimana fa in Toscana, questa volta il successo è arrivato alla terza prova del Trofeo Enduro Uisp a Force, in sella alla monocilindrica Beta RR 390.

La gara si è disputata lo scorso week-end alle pendici dei Sibillini, nonostante un meteo inclemente che ha messo a dura prova i piloti su un percorso composto da guadi, tratti nei boschi e salite di terra per via della pioggia. Il primo giro dei tre previsti ha fatto un gran selezione e molti piloti si sono visti costretti al ritiro, l'organizzazione della gara curata dal Motoclub Force, Giorgio Luini e Mattia Dalla Bella, è subito intervenuta accorciando e adattando il percorso per far proseguire la manifestazione agonistica.

La prova a tempo tracciata su un campo d'erba ha impegnato al massimo le doti tecniche di tutti i concorrenti con tratti in contropendenza, salite e discese molto marcati e resi molto scivolosi per le condizioni meteo. il centauro anconetano Nico "Traverso" Di Piero ha segnato il primo tempo della categoria 5P dedicata alle moto di cilindrata oltre 250 4T. Grazie a questo risultato il pilota griffato Ancona Today è in testa alla classifica provvisoria di campionato.