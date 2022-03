Prima prova Trofeo Enduro ad Alteta, l'anconetano Nico "Traverso" Di Piero pronto per il 2022

Riparte la stagione agonistica del fuoristradista anconetano Nicola Di Piero, che domenica si è presentato alla partenza della prima prova del Trofeo Enduro Uisp 2022 ad Alteta di Montegiorgio (FM), insieme ai suoi compagni del Team Carpediemoffroad.

La gara di Enduro, o regolarità come veniva chiamata in passato, è stata organizzata dall'Enduro Park Club con molta dedizione: percorso da circa 15 km quasi trialistico con passaggi molto tecnici in forti contropendenze e dislivelli da ripetere 4 volte e una prova speciale fettucciata molto guidata da ripetere 5 volte. Nicola "Traverso" ha affrontato questa gara come allenamento in vista dei Rally che inizieranno ad aprile ed ha concluso la gara al 5° posto di categoria (oltre 250 4T) in sella alla sua Beta RR 390 gommata Anlas. Il Team anconetano Caprediemoffroad ha portato a casa ottimi punteggi, vantando nella Promo oltre 250 4T il 3° posto di Massimiliano Lampa, l'8° per Alessandro Agostinelli e il 9° per Davide Picciafuoco, nella Super oltre 250 4T il 3° posto di Emanuele Bevilacqua, il 7° posto nella Promo 250 4T di Alex Sgolastra e nella Over 46 anni 6° Stefano Loreti e 8° Antonio Verrocchio.

Abbiamo chiesto al nostro pilota griffato AnconaToday le sue impressioni su questo inizio stagione: «Ringrazio innanzitutto la redazione Ancona Today per la volontà di seguirmi anche quest'anno sui campi di gara e tutti coloro che stanno credendo in me. Riguardo la gara appena svolta sono contento del quinto posto, ma non mi accontento e punto a essere più veloce la prossima volta. Sono molto felice della resistenza e del passo che temevo appositamente sostenuto durante tutto il percorso, come allenamento per i lunghi rally a calendario per i prossimi mesi. Faccio i complimenti a Brian e a tutto lo staff dell'Enduro Park Club di Alteta per la perfetta riuscita dell'evento e per la passione che ci hanno dedicato». Il prossimo appuntamento motociclistico di Nico è previsto per questo weekend al TT Tolentino Trophy, con partenza dalla piazza della omonima città, un evento rallystico non competitivo in cui potrà allenare la lettura del roadbook e la resistenza su un percorso lungo e di 2 giorni.