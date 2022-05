Oro per Nicola "Traverso" Di Piero all'Alps Tourist Trophy Toscana

ANCONA - Gradino più alto del podio per Nicola Di Piero all'Alps Tourist Trophy Toscana, svoltasi questo weekend nei dintorni di Siena. Il pilota del Team CarpediemOffroad di Ancona, già dal primo dei due giorni di rally con GPS, ha subito imposto un buon ritmo e un basso punteggio di penalità concludendo la prima giornata di gara di ben 260 km con 4 prove speciali, secondo della categoria "Tourist" ovvero quella riservata alle moto bicilindriche.

Nella seconda giornata di gara ha continuato a guidare la sua Yamaha Tenerè gommata Anlas com un ottima media e senza fare errori, terminado i 220 km e le 3 speciali con un risultato complessivo che lo hanno portato sul gradino più alto del podio sia della categoria Tourist, sia della classifica del trofeo monomarca Yamaha denominato Yamaha Challenge, il quale mette in palio l'iscrizione allo Swank Rally di Sardegna. Da notare che il nostro centauro griffato AnconaToday ha smarcato il 3° tempo nella classifica assoluta, davanti a piloti esperti e di gran calibro come Mirco Bettini e Niccolò Pietribiasi. I percorsi del rally si sono svolti nelle splendide terre delle crete senesi tra Volterra, Montalcino e Siena, che hanno donato ai piloti i paesaggi più belli che si possano desiderare in Toscana durante la primavera. Nico "Traverso" si è quindi riscattato dell'ultima Alps Tourist Trophy corso in Liguria in cui aveva perso il GPS durante la gara e ci tiene a ringraziare il suo amico e avversario Piero Pracchi che gli ha prontamente prestato un GPS per correre questa competizione. Il prossimo appuntamento di Nicola con i rally sarà a fine giugno in Abruzzo, per la terza prova del Campionato italiano Motorally