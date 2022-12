Football americano, la nazionale under 19 sbarca ad Ancona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - La nazionale under 19 di football americano sbarca ad Ancona. Il 17 e il 18 dicembre infatti i ragazzi selezionati dall’head coach Giorgio Longhi effettueranno due giorni di stage al campo S. Giuliani di Torrette. Una sorta di riconoscimento alla città dorica e alla sua società di football americano, i GLS Dolphins Ancona, che da anni sono in prima linea nella promozione del football americano e del flag football. Nelle scuole soprattutto ma, più in generale, tra i ragazzi tutti. «L’iniziativa, si spera, possa essere il preludio a molti altri appuntamenti simili a questo- scrivono i Dolphins in una nota - la nazionale era e resta un punto di arrivo per ogni atleta. E quella maglia azzurra, in ogni sport, da sempre attira tutti i tifosi certo. Ma tanta è anche l’attenzione e la simpatia che suscita anche in chi appassionato ad una qualsivoglia disciplina proprio non è». Sul piano sportivo Coach Longhi ha convocato per l’occasione ben 116 ragazzi, molti dei quali hanno già debuttato in prima squadra nel proprio club di appartenenza, mettendosi spesso in luce e strappando applausi ai fan della propria franchigia. Ma tanti saranno i debuttanti, scelti perché distintisi nel massimo campionato giovanile attualmente in corso, che nel football americano corrisponde all’under 18.

Il raduno inizierà sabato mattina alle ore 10, con la chiamata nominale ed il riconoscimento di tutti i presenti, per terminare domenica alle ore 14. In mezzo tante ore di allenamenti tecnici e tattici, sul campo come alla lavagna. Insomma, un’occasione di crescita sportiva ed umana per tutti. Per sabato è prevista anche la visita del presidente del Coni Marche Fabio Luna che per l’occasione sarà accompagnato dal delegato Fidaf regionale Sergio Moretti. La nutrita pattuglia di giocatori, allenatori e membri dello staff, alloggerà smistata tra l’Ego Hotel e l’Hotel Europa. E tra i 116 atleti convocati saranno ben 4 i tesserati dei GLS Dolphins Ancona che risponderanno presente alla chiamata. Essi sono: Simone Capponi (18 anni, offensive line), Francesco Erba (17, kicker, punter, strong safety), Andrea Gatti (17, wide receiver, slot) e Mattia Morbidoni (17, defensive back, cornerback). Ma la pattuglia dei Dolphins presente al Giuliani non si esaurirà con i giocatori. Paolo Belvederesi è infatti il team manager della nazionale under 19. Tra gli allenatori a supporto di Longhi, Andrea Polenta è offensive coordinator, mentre Roberto Rotelli offensive line assistant. Nello staff, Alessio Orlandini figura tra i fisioterapisti, Massimo Moretti è responsabile dei video e Germano Capponi il fotografo ufficiale della rappresentativa. Dulcis in fundo Max Cilla è responsabile della logistica.