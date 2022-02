Chiaravalle, rinvii per le due di serie A. In campo la B a Monteprandone

Week-end di stop per le formazioni della Pallamano Chiaravalle impegnate nei tornei di serie A. Rimangono ancora ferme le ragazze di Salem Fradi che, dopo aver saltato le gare di A2 contro Cellini Padova ed Euromed Mugello, ora si trovano a dover di nuovo rimandare l’appuntamento di campionato – e contestualmente l’esordio nel girone di ritorno - per via delle positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra chiaravallese. Per i medesimi motivi, la A2 maschile di mister Andrea Guidotti vede cancellare il proprio impegno a Chieti con gli azzurrini del Campus Italia, a causa di un possibile cluster presente tra le fila dei giovani della nazionale.

Sarà, pertanto, solamente la Serie B maschile a scendere in campo nel match contro l’HC Monteprandone, in programma domani pomeriggio con fischio d’inizio previsto per le ore 18. Gli avversari di turno costituiscono una delle realtà maggiormente accreditate nella lotta che si sta sviluppando in graduatoria per centrare la promozione nella serie cadetta. Monteprandone infatti è seconda in campionato con 16 punti, a sole due lunghezze dalla capolista della classifica di Area 6, ovvero i Lions Teramo. Chiaravalle di contro è fanalino di coda con zero punti, ma in costante crescita. All’andata finì 17-41 per gli ascolani e, vista la coesione raggiunta nei mesi dall’organico di Nocelli, ottenere un punteggio migliore non è impensabile.