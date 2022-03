Camerano, la squadra di A2 maschile riparte da Casalgrande

Non si ferma la Pallamano Camerano, che riprende il campionato di A2 in programma sabato 26 marzo alle ore 20.45 sul campo della Modula Casalgrande, sfida importante ai fini della classifica. «Quella che andremo ad affrontare è una partita importante per la stagione - sottolinea l'allenatore gialloblu, Filiberto Kokuca – ed affronteremo il Casalgrande sul loro campo consapevoli che sarà una partita difficile. Abbiamo ottenuto nell’ultimo incontro di campionato un’importante vittoria contro il Campus Italia, poi ci siamo fermati per prepararci alla terza fase di Youth League. Questo ci è servito anche per recuperare gli infortunati e mi auguro di avere a disposizione una rosa completa e preparare al meglio il prossimo incontro, con l’obiettivo di ottenere un ottimo risultato. Vogliamo giocare 60 minuti con la stessa determinazione che abbiamo dimostrato contro il Campus».

È importante, per i più giovani, recuperare la forza fisica dopo le importanti prestazioni effettuate lo scorso weekend a Salerno nella competizione della Youth League. «Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi in questa competizione - commenta il coach – perché abbiamo ottenuto due importanti vittorie contro l’Aretusa ed il Conversano. In particolar modo nel primo incontro è stato importante il successo, poiché l’Aretusa sta lottando per rientrare nei primi quattro posti che è il nostro obiettivo. Vogliamo arrivare alle finali nazionali ma voglio sottolineare quanto sono orgoglioso del gioco dimostrato sia in attacco che in difesa facendo delle partite al massimo livello. Daremo tutto nella quarta fase ad Imola».

È importante sottolineare anche il cammino dei giovani dell’Under 17, come afferma Kokuca. «Il settore giovanile procede molto bene - rimarca il trainer gialloblu – e nella fase di Youth League abbiamo schierato molti giovani che fanno parte di questa categoria, e vale la pena sottolineare le importanti prestazioni offerte anche da qualche under 15. Sono davvero felice di tutto il lavoro che stanno effettuando. Non vediamo l’ora di giocare la seconda fase del campionato dell’under 17 per ottenere risultati lusinghieri».