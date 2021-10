MMA, Ancona attende il campionissimo Di Chirico: il 6 novembre sarà in città

Nel segno della grande MMA. Il campionissimo italiana Michele di Chirico sarà ad Ancona il 6 novembre e, precisamente, sarà ospite della Palestra Bliss per un seminario-allenamento che durerà dalle 15 alle 19. Sarà l’occasione per i tantissimi appassionati per iscriversi e avere a pochi metri uno dei più grandi sportivi azzurri capaci di ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama della disciplina e non solo:

«Ci aspetta una grandissima giornata – ha spiegato Luca Serenello della Bliss – Tutto questo è stato reso possibile dal nostro coach Francesco Galassi che tiene il corso MMA e che da danni è in contatto con Di Chirico. Sarà un onore ospitare un campione di questa portata senza contare che Francesco il prossimo 14 novembre sarà impegnato nei campionati nazionali di Grappling».

La giornata sarà organizzata in modo semplice e diretto: «Sarà un seminario allenamento di tre, quattro ore al quale sarà possibile iscriversi contattandoci. Di Chirico si è mostrato molto disponibile e appena Francesco Galassi mi ha prospettato questa possibilità ho detto subito di sì».