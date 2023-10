Camerano non si ferma più: espugna Cologne e fa poker di successi

La Pallamano Camerano non si ferma più. I gialloblù, inarrestabili in questa prima parte di campionato, ci prendono gusto e calano il poker espugnando l’ostico parquet di Cologne per 24-28, al termine di una sfida molto equilibrata. I ragazzi di coach Davide Campana non hanno mollato mai di un centimetro, tenendo alta l’attenzione e la concentrazione, e riuscendo ad inanellare un’altra vittoria pesante che garantisce ancora la vetta solitaria alla Pallamano Camerano, a punteggio pieno. Una prestazione corale di spessore per i gialloblù con un Adamo che ha chiuso in doppia cifra, 10 reti per lui.

«Una partita molto tirata – afferma coach Campana – durante la quale nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica contro la loro 5-1, però siamo riusciti a trovare dei gol in transizione e questo ci ha aiutato tanto, dandoci fiducia in difesa dove siamo stati eccezionali per tutto il match. Nella prima frazione siamo riusciti a scavare un piccolo break che ci siamo portati dietro per tutta la partita. Nell’intervallo abbiamo un po’ sistemato l’attacco a 5-1 e nella ripresa siamo andati meglio anche in fase offensiva, senza mollare in difesa. Abbiamo un po’ rallentato i ritmi e quando i nostri avversari si sono spostati in 6-0 ci siamo fatti trovare pronti piazzando il parziale di 3-0 che ci abbiamo conservato fino alla fine. Una partita molto maschia, con diversi contatti, però siamo stati bravi ad essere disciplinati senza mai perdere la testa, anche sul loro -1. Siamo molto felici perché questo è un campo molto ostico, come quello di Molteno, e fare quattro vittorie di fila ci ha dato molta fiducia. Adesso rimane l’ultimo sforzo, la partita contro il Campus Italia, prima della sosta».