La Pugilistica Dorica 2006 coglie nel segno: pienone al PalaBrasili per il "Memorial Rumori e Tonucci"

ANCONA – Si è svolto al PalaBrasili di Collemarino il memorial organizzato per ricordare due fra i pugili più rappresentativi degli anni 60/70: Nello Rumori e Paolo Tonucci, per l’organizzazione della ASD Pugilistica Dorica 2006. Tredici i combattimenti svolti che hanno attraversato l’intera galassia dilettantistica: da sparring io, agli schoolboy, yunior, youth ed élite. Palasport gremito da un pubblico partecipe ed esperto ed ottima organizzazione con ospite il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni che, introdotto dal Presidente Regionale Luciano Romanella, si è espresso in toni largamente positivi sulla dirigenza della Dorica 2006 e sulla disciplina in generale.

Tutti i combattimenti sono stati equilibrati, con tre pareggi molto combattuti. Su tutti, quello fra i 71 kg Giri di Porto San Giorgio e Canalini di Ancona. Tre riprese equilibrate e con scambi continui, al termine delle quali – dopo una buona prestazione da parte di entrambi – ha avuto la meglio il primo che ha evidenziato una maggiore potenza ed ha chiuso sicuramente meno affaticato. Altro match che ha entusiasmato i presenti quello che ha visto un giustissimo pareggio fra Karimi Alì ed Enrico Mezzanotte: aggressivo ed asfissiante il primo con una boxe costantemente all’attacco, più potente il secondo.

Ottima anche la prestazione del dorico De Falco, che ha battuto Gentile della Crea Boxe e si è guadagnato il premio di migliore atleta della serata. Incerto anche il confronto fra Abazi della Academy e Caldarelli della Aquila Boxe: anche in questo caso scambi continui con una maggiore precisione nei colpi da parte del marchigiano, che si è aggiudicato il verdetto. Fra gli Schoolboy due ragazzini molto dotati: verdetto a Console della Dorica che l’ha spuntata sull’abruzzese Terramani con una boxe più lineare. In precedenza tutta la palestra della Dorica 2026 si è riunita al completo, con atleti, dirigenti e famiglie, per festeggiare Adelchi Tonucci che è stato insignito della Stella d’Oro per meriti sportivi dal CONI e del Ciriachino d’Argento, fra le massime onorificenze cittadine, dal Comune di Ancona con la stessa motivazione.

I risultati della riunione

Sparring io – 50 kg: Ambrosio Sharen (Dorica 2006) e Bucci Fabrizia (Boxing SBT) pari; + 50 kg: Brahimi Bejon (Boxing SBT) b. Fedinchyk Andrii (Dorica 2006); schoolboy kg 54: Consoli Pontrelli (Dorica 2006) b. Terramani Manuel (Pug. Diodato); junior kg 63: Santilli Rocco (Dorica 2006) e Merkoqi Loris (Crea Boxing) pari; kg 60: De Falco Angelo (Dorica 2006) b. Gentile Manolo (Crea Boxe); youth kg 60: Illiano Francesco (Upa) b. Ricci Damiano (Pug. Jesina); Elite kg 57: Adine Anas (Rimini Boxe) b. D’Andrea Eddy Fabio (Dorica 2006); kg 60: Karimi Alì (Dorica 2006) e Mezzanotte Enrico (Boxe Diodato) pari; kg 63,5: Abazi Ernis (Academy) b. Caldarella Francesco (L’Aquila Boxe); Marino Natal (Dorica 2006) b. Fedrigucci Emanuele (Boxe Centrale); kg 67: Panzini Alessandro (Dorica 2006) b. Bruschi Pietro (Rimini Boxe); kg 71: Giri Leonardo (San Giorgio Boxing) b. Canalini Davide (Upa Pittori); kg 86: Fall El Ousmane (Upa) b. Di Profio Lorenzo (L’Aquila Boxe).