Capolavoro Medea Falcioni: a 13 anni vince un titolo europeo di vela nella categoria Under 19

Arriva da Savines Le Lac-Embrun, in Francia, la nuova impresa della giovanissima Medea Falcioni, velista anconetana in forze alla SEF Stamura. A soli 13 anni diventa campionessa Europea nella categoria U19 della tavola olimpica Iq foil e lo fa inanellando ben 8 vittorie sulle 12 di qualifica, oltre a quella che le ha valso il titolo in medal race. Una supremazia indiscussa, rimarcata da tutti gli addetti ai lavori nel corso di questo lungo campionato, ben 8 giorni, ancora di più se si pensa ai 5 anni di differenza con le altre fortissime atlete della flotta, molte delle quali regatano già anche in categoria senior.

Le condizioni di vento leggero e oscillante hanno determinato un campo di regata tatticamente molto impegnativo da leggere, ma dove Medea è riuscita ad esprimersi al meglio. Un’atleta già completa e proiettata verso un futuro sportivo brillante che vede già moltissimi riconoscimenti nel suo palmares e, in generale, nell’ambiente: basti pensare al recente prestigioso titolo di Velista dell’anno Young di cui è stata insignita a maggio di quest’anno. La stagione per i velisti è molto impegnativa e non conosce sosta nemmeno nel periodo estivo. Una piccola pausa solo a cavallo di ferragosto per non tralasciare di preparare al meglio i prossimi impegni, quali il Campionato italiano e i Campionati del Mondo che a ottobre si disputeranno a Sa Rapita, Spagna. Con un 2025 che aprirà il nuovo quadriennio olimpico.