Ancona incrocia le dita per Medea Falcioni, candidata al prestigioso premio di "Velista dell'anno"

La giovanissima atleta anconetana della SEF Stamura, Medea Falcioni, classe 2010, specialista della tavola a vela olimpica IQ Foil, ha ricevuto la prestigiosa candidatura come “Velista dell’anno” nella categoria Young, dopo gli allori Europei e Mondiali conseguiti nel corso del 2023. Un riconoscimento significativo per la velista tredicenne che la proietta sempre più nell’élite della vela mondiale.

Sarà l’edizione numero 33 del Premio istituito dal “Giornale Della Vela”. A contendersi la vittoria 50 Candidati selezionati dalla pubblicazione, divisi in 6 categorie: Velista dell’Anno (tributato al velista che ha saputo maggiormente emozionare nel corso dell’anno), Passion (a chi ha dimostrato passione da vendere e da trasmettere, in crociera, in regata, come allenatore), Owner (all’armatore che ha ottenuto i migliori risultati), Innovation (a chi ha fatto compiere dei passi in avanti alla vela), Young (al miglior giovane talento under 23), Most Voted (candidato presentato dal pubblico che ha raccolto più voti online) e Velista dell’Anno Epic (riconoscimento alla carriera).

Tutti potranno assegnare un voto online per ogni categoria (max 6 voti) sul portale velistadellanno.giornaledellavela.com dalle ore 13 di martedì 30 aprile alle ore 12 di lunedì 20 maggio 2024, previo inserimento di mail. Il voto del pubblico ha carattere vincolante, passano alla finale i 5 più votati di ogni categoria.