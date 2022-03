Primo tempo da dimenticare: la Marconi Jumpers non lascia scampo a Camerano

La Pallamano Camerano Femminile esce sconfitta nel recupero della prima giornata di ritorno. Le ragazze di coach Davide Campana, in attesa della ripresa del campionato di A2, sono tornate in campo contro il Marconi Jumpers. Le gialloblu vengono battute in trasferta per 37-27 contro una squadra di livello, pagando un avvio non brillante che ha condizionato l’andamento del match. Le giovanissime gialloblu hanno tentato di riprendere in mano la gara, senza successo, sebbene nel secondo tempo la squadra abbia avuto un rendimento positivo senza però riuscire a ricucire lo strappo creatosi dopo il primo segmento di gara.

«Un primo tempo da dimenticare – commenta coach Davide Campana – in quanto abbiamo approcciato male la partita e ne abbiamo pagato le conseguenze subendo subito il parziale che non ci ha più permesso di tornare in partita: soprattutto l’atteggiamento sbagliato nella fase difensiva dove alcuni concetti tattici dovrebbero essere già stati assimilati. Nel secondo tempo abbiamo fissato l'obbiettivo di poter vincere la seconda frazione e con una buona prestazione collettiva siamo riusciti a tenere invariato il parziale. Non é possibile ancora una volta non approcciare bene le partite perché ormai é tanto tempo che lavoriamo sotto questo aspetto. Dobbiamo migliorare velocemente questo aspetto e capire che é fondamentale per un buon andamento della partita e del campionato».