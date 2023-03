Ancona, presentata la due giorni di "Marche Orienteering Outdoor 2023"

Si è tenuta ad Ancona, nella Sala Europa di Palazzo Leopardi, sede della Regione Marche, la conferenza stampa per presentare il progetto Marche Orienteering Outdoor Days 2023 (MOOD 2023). Il progetto è nato dalla disciplina sportiva dell’orienteering, che consiste nel completare nel minor tempo possibile un percorso definito all’interno di un territorio sconosciuto solo con l’ausilio di soli due strumenti: bussola e cartina. All’interno di questo progetto, che intende promuovere il territorio regionale sul piano nazionale e internazionale, il 29 e 30 aprile si svolgerà un meeting sportivo che coinvolgerà i tre Comuni di Ancona, Ostra e Senigallia, che verranno inseriti in una tappa del City Race European Tour (CRET), una serie di eventi e competizioni in alcune delle principali città europee.

«Questa disciplina è più inclusiva di quanto si possa pensare – spiega il Presidente CIP Marche Luca Savoiardi - a dimostrazione di ciò durante questo evento si disputeranno sia il Primo Campionato FSSI (atleti sordi) e sia la Coppa Italia di Trail-O (disabili fisici). Questa competizione è un evento del calendario federale nazionale di Trail-O, disciplina rivolta ai diversamente abili fisici che possono partecipare assieme agli altri atleti». Il meeting sportivo è organizzato in collaborazione con la Associazione Sportiva Dilettantistica Picchio verde, che opera in un contesto di diffusione dello sport orienteering a più livelli nelle Marche e nel Centro Italia. La manifestazione coinvolgerà anche gli studenti dell’IIS “A. Panzini” di Senigallia come membri di staff di gara e per l’accoglienza.

Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Chiara Biondi, assessore regionale allo Sport, Goffredo Brandoni, assessore regionale ai Trasporti; Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia e Riccardo Pizzi, assessore comunale allo Sport. A portare i saluti dell’Assemblea legislativa delle Marche è stato il presidente Dino Latini. Per il CIP Marche oltre al Presidente ha presenziato anche Tarcisio Pacetti, delegato per la provincia di Ancona.