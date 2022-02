Marcell Jacobs torna in pista, l'olimpionico pronto a dare spettacolo ad Ancona

Marcell Jacobs è pronto a tornere in pista. L’uomo più veloce del mondo lo scorso agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 aveva vinto l’oro olimpico nei 100 metri correndoli in 9 secondi e 80 centesimi, realizzando il suo miglior tempo di sempre. L'atleta romano sarà in gara il prossimo 26-27 febbraio, agli Assoluti indoor di Ancona dove punta a conquistare di nuovo il titolo di campione italiano.

Marcell Jacobs: prima Berlino e poi Ancona

Dopo le fatiche olimpiche Jacobs si è concesso un periodo di assenza dalle gare per concentrarsi al meglio sugli appuntamenti della stagione 2022, dove vuole confermarsi al vertice della disciplina. Sei mesi dopo le imprese di Tokyo 2020, che hanno esaltato tutti gli italiani, Jacobs in Germania sfiderà gli avversari nei 60 metri, la specialità di cui è campione d'Europa in carica, grazie al successo ottenuto agli Europei indoor di Torun nello scorso marzo, quando fermò il cronometro sul tempo di 6"47. Sarà una prima gara molto importante per confermare gli ottimi segnali che giungono da Tenerife, dove si è allenato nell’ultimo mese. Marcell vuole ripercorre le tappe della passata stagione e farà quattro gare a febbraio, per prepararsi ai campionati italiani e ai campionati mondiali indoor, in programma dal 18 al 20 marzo 2022 presso la Štark Arena di Belgrado, in Serbia. Dopo Berlino, l’inizio del 2022 di Marcell Jacobs proseguirà con gli appuntamenti di Lodz, l’11 febbraio, Lievin, 17 febbraio e poi il 26-27 febbraio agli Assoluti indoor di Ancona.